Отзыв закона об иноагентах президент Грузии назвала победой общества

19:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала победой общества решение властей об отзыве из парламента законопроектов об иноагентах.

«В первую очередь, я хочу поздравить все общество с первой такой победой. Я приветствую правильное решение, принятое властями об отзыве этого закона (об иноагентах — прим. ТАСС). Это решение было продиктовано с учетом реальной силы народа», — сказала Зурабишвили в своем видеообращении в четверг.