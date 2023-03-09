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НОВОСТИ

Отзыв закона об иноагентах президент Грузии назвала победой общества

19:12 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала победой общества решение властей об отзыве из парламента законопроектов об иноагентах.

«В первую очередь, я хочу поздравить все общество с первой такой победой. Я приветствую правильное решение, принятое властями об отзыве этого закона (об иноагентах — прим. ТАСС). Это решение было продиктовано с учетом реальной силы народа», — сказала Зурабишвили в своем видеообращении в четверг.

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