Отзыв закона об иноагентах президент Грузии назвала победой общества
19:12 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В первую очередь, я хочу поздравить все общество с первой такой победой. Я приветствую правильное решение, принятое властями об отзыве этого закона (об иноагентах — прим. ТАСС). Это решение было продиктовано с учетом реальной силы народа», — сказала Зурабишвили в своем видеообращении в четверг.
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