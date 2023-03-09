Польша решила защититься от РФ и Белоруссии противотанковыми ежами

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начала устанавливать на дорогах у границы с Белоруссией дополнительные укрепления, включая противотанковые ежи. Об этом сообщил в четверг в «Твиттере» министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

23 февраля он рассказал, что аналогичные укрепления устанавливаются на границе с Россией.

«В феврале началась установка укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня военнослужащие начали устанавливать укрепления на границе с Белоруссией. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания», — написал министр, сопроводив публикацию фотографиями, на которых видны установленные на дороге противотанковые ежи и бетонные укрепления.