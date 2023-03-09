Россия внесла в стоп-лист 144 граждан стран Балтии за лоббирование санкций и разжигание русофобии
20:05 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Принято решение о включении в российский стоп-лист наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии, — говорится в документе. — Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на активное лоббирование государствами Прибалтики санкционных и иных мер против России, вмешательство в наши внутренние дела, разжигание русофобских настроений».
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