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НОВОСТИ

США планируют увеличить расходы на нужды НАСА

21:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует увеличить в 2024 финансовом году ассигнования на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на 7% и довести их до уровня 27,2 млрд долларов. Это предусматривается проектом федерального бюджета, обнародованным в четверг Белым домом.

Как указывается в документе, администрация президента США Джо Байдена будет запрашивать на нужды НАСА 27,2 млрд долларов. Речь идет о приросте на 1,8 млрд долларов, или на 7% по сравнению с уровнем расходов на деятельность космического ведомства, который был одобрен Конгрессом США на 2023 финансовый год.

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