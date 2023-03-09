США планируют увеличить расходы на нужды НАСА
21:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указывается в документе, администрация президента США Джо Байдена будет запрашивать на нужды НАСА 27,2 млрд долларов. Речь идет о приросте на 1,8 млрд долларов, или на 7% по сравнению с уровнем расходов на деятельность космического ведомства, который был одобрен Конгрессом США на 2023 финансовый год.
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