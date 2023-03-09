США планируют увеличить расходы на нужды НАСА

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует увеличить в 2024 финансовом году ассигнования на деятельность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на 7% и довести их до уровня 27,2 млрд долларов. Это предусматривается проектом федерального бюджета, обнародованным в четверг Белым домом.

Как указывается в документе, администрация президента США Джо Байдена будет запрашивать на нужды НАСА 27,2 млрд долларов. Речь идет о приросте на 1,8 млрд долларов, или на 7% по сравнению с уровнем расходов на деятельность космического ведомства, который был одобрен Конгрессом США на 2023 финансовый год.