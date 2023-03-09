США собираются заменить Россию в европейских миссиях на Марс

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект американского бюджета на 2024 финансовый год по линии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предусматривает, что США заменят Россию как партнера Европейского космического агентства (ЕКА) в проекте по Марсу. Соответствующий документ обнародован в четверг Белым домом.

«Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые осуществляются в партнерстве с Европейским космическим агентством, в том числе одной, в которой Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера», — отмечается в документе.

Кроме того, в бюджет заложат средства на «космический буксир, что уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, созданных в США».