США собираются заменить Россию в европейских миссиях на Марс
21:30 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые осуществляются в партнерстве с Европейским космическим агентством, в том числе одной, в которой Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера», — отмечается в документе.
Кроме того, в бюджет заложат средства на «космический буксир, что уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, созданных в США».
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