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НОВОСТИ

США собираются заменить Россию в европейских миссиях на Марс

21:30 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект американского бюджета на 2024 финансовый год по линии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предусматривает, что США заменят Россию как партнера Европейского космического агентства (ЕКА) в проекте по Марсу. Соответствующий документ обнародован в четверг Белым домом.

«Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые осуществляются в партнерстве с Европейским космическим агентством, в том числе одной, в которой Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера», — отмечается в документе.

Кроме того, в бюджет заложат средства на «космический буксир, что уменьшит зависимость от России и поможет подготовиться к новой эре коммерческих космических станций, созданных в США».

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