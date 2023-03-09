Дефицит бюджета США в 2024 году составит 1,846 трлн долларов

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект бюджета США на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) предполагает суммарные расходы в размере более 6,8 трлн долларов, а доходы — около 5 трлн долларов. Это следует из документа, обнародованного в четверг Белым домом.

Дефицит бюджета в 2024 финансовом году в результате составит 1,846 трлн долларов. В бюджете на 2023 финансовый год дефицит предусмотрен в размере около 1,4 млрд долларов.