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Западные версии по «Северным потокам» отвлекают внимание от реальности — Полянский

09:20 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последняя информация в западных СМИ по диверсии на «Северных потоках» является попыткой отвлечь внимание от произошедшего на самом деле. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

«Что касается последней информации, то не хотел бы вдаваться в детали. Я думаю, очевидно, что это, скорее всего, попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся на этой неделе публикации в западных СМИ о том, что к диверсиям могла быть причастна некая проукраинская группировка.

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