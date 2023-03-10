Украина увеличивает группировку своих войск под Артемовском — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку войск к северо-западу и юго-западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника», — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки. Марочко отметил, что, судя по количеству солдат, вооружения и техники, подразделения ВСУ, переброшенные под Артемовск, «могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера».

В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но потерпели неудачу, а силы РФ продолжили продвижение.