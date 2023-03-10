Украина увеличивает группировку своих войск под Артемовском — Марочко
09:32 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку войск к северо-западу и юго-западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
«На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника», — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки. Марочко отметил, что, судя по количеству солдат, вооружения и техники, подразделения ВСУ, переброшенные под Артемовск, «могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера».
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но потерпели неудачу, а силы РФ продолжили продвижение.
НОВОСТИ
- 10:20 10.03.2023
- Решение Польши относительно беженцев стало ударом по Зеленскому - Daily Express
- 10:12 10.03.2023
- Мэр Собянин: В районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков
- 10:05 10.03.2023
- Турция закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию - СМИ
- 10:00 10.03.2023
- США призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать поставки российской нефти - FT
- 09:20 10.03.2023
- Западные версии по «Северным потокам» отвлекают внимание от реальности — Полянский
- 09:05 10.03.2023
- Семь человек погибли, более двадцати получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге
- 09:00 10.03.2023
- Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок
- 21:50 09.03.2023
- Дефицит бюджета США в 2024 году составит 1,846 трлн долларов
- 21:30 09.03.2023
- США собираются заменить Россию в европейских миссиях на Марс
- 21:15 09.03.2023
- На сдерживание Китая администрация США закладывает в бюджет 9,1 млрд долл
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать