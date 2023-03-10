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США призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать поставки российской нефти - FT

10:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США непублично призвали крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, в отношении которой действует потолок цен. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщила в четверг британская газета Financial Times.

"Американская сторона активно поощряла нас <...> к возобновлению перевозок нефти [российского происхождения]", - заявил источник издания в одной из компаний, специализирующихся на торговле нефтью и нефтепродуктами.

Financial Times пишет, что сотрудники Минфина США проводили встречи с представителями таких крупных международных трейдеров, как Trafigura и Gunvor, заверив их, что они не будут нарушать введенные Западом ограничения, если увеличат объемы операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Как указывает издание, таким образом в Вашингтоне пытаются обеспечить стабильность глобальных поставок нефти. Кроме того, участие крупных перевозчиков в операциях с ней должно позволить западным странам лучше понимать структуру российского экспорта.

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