Турция закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию - СМИ

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Турция первой из крупных «дружественных» торговых партнеров РФ закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию — временно или, что собеседники “Ъ” считают более вероятным, на постоянной основе. Официальных разъяснений от властей страны не поступало, но турецкие участники рынка объясняют ситуацию давлением со стороны ЕС.

Логисты давно ожидали закрытия транзитной схемы, при этом полностью ввоз санкционных товаров закрыт не будет — он лишь подорожает, поскольку теперь груз придется растаможивать с уплатой всех налогов и сборов, оформлять как турецкий и перевозить в Россию. Коммерсантъ