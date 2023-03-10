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Решение Польши относительно беженцев стало ударом по Зеленскому - Daily Express

10:20 10.03.2023 Источник: Lenta.ru

Решение властей Польши обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому. На это указала британская Daily Express.

Издание отмечает, что польские власти объяснили такое решение в том числе тем, что оптимальная помощь беженцам должна длиться не более года. В материале приводится цитата замминистра внутренних дел Польши Павла Шефернакера, заявившего, что «эти правила носят мотивирующий характер».

Ранее власти Польши обязали украинских беженцев с 1 марта платить за размещение в центрах проживания. От оплаты будут освобождены дети до 18, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, беременные женщины, а также опекуны детей возрастом до одного года.  Lenta.Ru

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