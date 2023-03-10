В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прозвучали утром в пятницу в городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 08:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы», — написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что воздушная тревога не объявлялась в городе ни до взрывов, ни после них.