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НОВОСТИ

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы

10:32 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прозвучали утром в пятницу в городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 08:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы», — написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что воздушная тревога не объявлялась в городе ни до взрывов, ни после них.

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