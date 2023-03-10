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Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и ФРГ — FT

11:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»), обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй. Об этом в пятницу сообщила газета «Файнэншл таймс».

По ее данным, также ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов.

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