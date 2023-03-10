Российские артиллеристы ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из промышленных районов Херсона. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ, который располагался в промышленном районе Херсона. Потери составили: четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, восемь погибших военных ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также в четверг артиллерийским огнем в районе Кизомыс был уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом.