Российские артиллеристы ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне
11:05 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские артиллеристы в ночь на пятницу уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из промышленных районов Херсона. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
«Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по складу с боеприпасами одной из бригад ВСУ, который располагался в промышленном районе Херсона. Потери составили: четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, восемь погибших военных ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также в четверг артиллерийским огнем в районе Кизомыс был уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом.
НОВОСТИ
- 11:32 10.03.2023
- Отели с «все включено» в РФ обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь
- 11:20 10.03.2023
- Захарова предложила дать Зеленскому «Оскар» за роль монстра в американском сериале ужасов
- 11:00 10.03.2023
- Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и ФРГ — FT
- 10:32 10.03.2023
- В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы
- 10:20 10.03.2023
- Решение Польши относительно беженцев стало ударом по Зеленскому - Daily Express
- 10:12 10.03.2023
- Мэр Собянин: В районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков
- 10:05 10.03.2023
- Турция закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию - СМИ
- 10:00 10.03.2023
- США призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать поставки российской нефти - FT
- 09:32 10.03.2023
- Украина увеличивает группировку своих войск под Артемовском — Марочко
- 09:20 10.03.2023
- Западные версии по «Северным потокам» отвлекают внимание от реальности — Полянский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать