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НОВОСТИ

В России выявили 10 311 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 311, летальных исходов из-за ковида — на 44. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 496 случаев заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии — 22 398 867 и 396 507 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 663 против 12 536 днем ранее, до 21 744 431.

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