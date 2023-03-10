В России выявили 10 311 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 311, летальных исходов из-за ковида — на 44. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 12 496 случаев заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии — 22 398 867 и 396 507 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 663 против 12 536 днем ранее, до 21 744 431.
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