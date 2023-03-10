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Толкнувшему подростка в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство

12:05 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчине, толкнувшему 15-летнего подростка под прибывающий поезд на станции метро «Киевская» кольцевой линии Московского метрополитена, предъявлено обвинение, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

«61-летнему мужчине, толкнувшему подростка под поезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

В ближайшее время суд рассмотрит избрание обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

Днем в четверг мужчина на кольцевой станции метро «Киевская» без причины толкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Парня оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок.

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