Толкнувшему подростка в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство
12:05 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчине, толкнувшему 15-летнего подростка под прибывающий поезд на станции метро «Киевская» кольцевой линии Московского метрополитена, предъявлено обвинение, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.
«61-летнему мужчине, толкнувшему подростка под поезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
В ближайшее время суд рассмотрит избрание обвиняемому меры пресечения в виде ареста.
Днем в четверг мужчина на кольцевой станции метро «Киевская» без причины толкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Парня оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок.
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