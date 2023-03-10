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Предложенный администрацией Байдена бюджет угрожает будущему США — WP

12:32 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложенный администрацией президента США Джо Байдена проект федерального бюджета на 2024 финансовый год недальновиден и угрожает будущему страны. Такое мнение выразила газета «Вашингтон пост», комментируя в четверг документ, представленный в тот же день Белым домом.

«Если ничего не изменится, Соединенные Штаты вскоре столкнутся с непредсказуемым сценарием, который ослабит их национальную безопасность, поставит под угрозу их способность инвестировать в будущее, незаслуженно обременит будущие поколения и потребует сокращения важнейших программ, таких как социальное обеспечение и медицинская помощь», — отмечает газета.

Президент США представил проект федерального бюджета на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) с дефицитом почти в 2 триллиона долларов на фоне рекордного госдолга страны в 31 триллион долларов. Как отмечает газета, если уже сейчас не сокращать расходы, к 2033 году долг США превысит общий объем экономики страны на 18%. При развитии такого сценария на выплаты кредиторам США через десять лет будут тратить больше, чем на весь оборонный бюджет.

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