В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению отдельным россиянам — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно относится к запрету на въезд в Армению отдельным медиаменеджерам и депутатам из России. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Откровенно — мы к этому относимся негативно. <…> Армения — наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывают нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев», — ответил он журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к случаем запрета на въезд в Армению отдельным медиаменеджерам и депутатам.

Песков также выразил надежду, что двусторонние отношения России и Армении «в обозримом будущем будут свободны от таких случаев».