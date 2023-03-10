Папа Римский не исключает, что в будущем может отречься от престола из-за усталости
14:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск вновь допустил возможность однажды отречься от престола по состоянию здоровья или из-за усталости.
«Усталость, которая не позволяет видеть вещи ясно. Отсутствие ясности, неумение оценивать ситуации. Также это может быть физическая проблема», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, что может спровоцировать его отставку в будущем. Интервью понтифика, которое в воскресенье будет показано в эфире швейцарского телеканала, в пятницу опубликовано в нескольких итальянских газетах, включая «Репубблику».
Ранее 86-летний Франциск уже допускал возможность отречения для понтификов, поскольку «этот путь открыл» его предшественник Бенедикт XVI (1927-2022), который отрекся в 2013 году.
При этом в феврале Папа Римский выразил мнение, что срок правления понтифика должен быть пожизненным, как того требует традиция, а отречение от папского престола не должно становиться модой. Он также рассказал, что еще в начале своего понтификата передал государственному секретарю Ватикана письмо об отречении на случай недееспособности, но не знает о его местонахождении.
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