Папа Римский не исключает, что в будущем может отречься от престола из-за усталости

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск вновь допустил возможность однажды отречься от престола по состоянию здоровья или из-за усталости.

«Усталость, которая не позволяет видеть вещи ясно. Отсутствие ясности, неумение оценивать ситуации. Также это может быть физическая проблема», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, что может спровоцировать его отставку в будущем. Интервью понтифика, которое в воскресенье будет показано в эфире швейцарского телеканала, в пятницу опубликовано в нескольких итальянских газетах, включая «Репубблику».

Ранее 86-летний Франциск уже допускал возможность отречения для понтификов, поскольку «этот путь открыл» его предшественник Бенедикт XVI (1927-2022), который отрекся в 2013 году.

При этом в феврале Папа Римский выразил мнение, что срок правления понтифика должен быть пожизненным, как того требует традиция, а отречение от папского престола не должно становиться модой. Он также рассказал, что еще в начале своего понтификата передал государственному секретарю Ватикана письмо об отречении на случай недееспособности, но не знает о его местонахождении.