Исследование Сбера: IT-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса

13:25

По данным Сбера, сфера разработки компьютерного программного обеспечения и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций бизнеса в 2022 году. В этой нише появилось на 42% больше новых индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО), чем годом ранее. В топ-5 также вошли растениеводство и животноводство (36% год к году), операции с недвижимым имуществом (+4%), предоставление продуктов питания и напитков (+1%) и розничная торговля (+0,5%).

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.

Наибольший прирост регистраций бизнеса в 2022 году отмечен в Краснодарском крае: количество новых ИП и ООО здесь увеличилось на 30% год к году. На втором месте Ханты-Мансийский АО – Югра (+19%), на третьем – Москва (+17%), на четвертом – Ростовская область (+12%) и на пятом – Алтайский край (+10%). Чтобы исключить эффект низкой базы, в рейтинг были включены субъекты РФ, где за год открылось более 1000 новых бизнесов.

В ходе исследования Сбер проанализировал динамику регистраций 130 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета», созданный при участии дочерней компании «Деловая среда». Сервис позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации ИП или ООО с единственным учредителем, а также открыть счет без визита в банк.

«В 2022 году россияне в возрасте от 18 до 35 лет составили 47% от общего количества тех, кто зарегистрировал бизнес, – отметил директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Сбер поддерживает начинающих бизнесменов полезными и выгодными инструментами для старта своего дела. Так, наш бесплатный обучающий сервис «Бизнес-старт» помогает пройти все шаги, необходимые для запуска своего дела, включая регистрацию в ФНС и открытие расчетного счета. А для предпринимателей, которые совсем недавно открыли свой бизнес, Сбер разработал специальный welcome-кредит – до 50 тыс. руб. с грейс-периодом 30 дней».

«Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от «Деловой среды» с момента запуска было открыто более 400 тыс. бизнесов по всей стране, – рассказал заместитель генерального директора по образовательным проектам АО «Деловая среда» Алексей Грищенко. – В прошлом году мы увидели положительную динамику в IT-предпринимательстве: прирост относительно 2021 года составил 42%. Чаще всего такой бизнес регистрировали в Москве и Северо-Западном федеральном округе. Эта тенденция связана с ростом популярности российских вендоров и появлением свободных ниш для нового бизнеса в сегменте цифровых решений».