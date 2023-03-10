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Песков посоветовал уехавшим россиянам искать счастья не там, где сжигают флаги их Родины

14:32 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые люди все время гонятся за чем-то лучшим, не понимая, что лучше всего — Родина. Никто не мешает таким россиянам поискать счастья на стороне, но лучше это делать не там, где сжигают символику их родного государства, отметил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал тот факт, что некоторые граждане РФ после объявления частичной мобилизации уехали в Грузию, а сейчас на фоне волнений в этой стране начался обратный процесс.

«Такие граждане есть, да. Они свободны в своих передвижениях. Они гонятся все время за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина. Но в то же время никто им не мешает поискать счастья и на стороне. Но лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет таких народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины», — посоветовал представитель Кремля.

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