В ЖК «Митино парк» в Красногорском округе Подмосковья построят первую школу

14:35

Фото Антона Чернова



Летом в ЖК «Митино парк» в Красногорском округе Московской области построят первую школу. Она возводится в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 300 мест. Дети смогут пойти сюда с началом нового учебного года. Губернатор Московской областипроверил ход работ и пообщался с местными жителями, которые с нетерпение ждут школу.

В микрорайоне проживают 10 тысяч человек, и пока здесь нет ни одного учебного заведения. Некоторым ребятам приходится ездить в школы Москвы, но и туда можно записаться только при наличии свободных мест.

Образовательное учреждение в ЖК «Митино парк» построено уже на 2/3. Сейчас выполняются черновая и чистовая отделка, штукатурка, стяжка, ведутся внутренние электромонтажные работы, укладывается напольная плитка, монтируются системы отопления, водоснабжения, вентиляции, ливневой и бытовой канализации.

«Сегодня мы приехали проинспектировать школу для начальных классов, в сентябре ее откроем. Здесь и стадион появится - красивый, современный, он будет открыт для всех, кто живет в микрорайоне, - сказал Андрей Воробьев жителям. – Сейчас мы строим 37 школ в Подмосковье, большинство из них - в высокой стадии готовности. Эту школу, как и планировали, сдадим вовремя. Строительные компании, которые работают сегодня в регионе, нас не подводят. Они тоже заинтересованы строить дальше».

Это одна из 25 школ, которые начали одновременно возводить в Подмосковье в августе 2021 года. В трехэтажном здании разместятся просторные учебные классы, группы продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, помещения для кружков. На прилегающей территории - спортивное ядро с площадками для игровых видов спорта и гимнастики, детские комплексы, поле с искусственным покрытием.

«Школа современная, со светлыми и большими кабинетами. Она совсем не похожа на ту, которой я сейчас руковожу – ей почти 90 лет. Сюда мы будем набирать новый состав учителей, это непростая задача, но мы с ней справимся», - сказала будущий директор школы Оксана Брянцева.

Во время общения с жителями губернатор обсудил вопросы, которые их беспокоят. В частности, благоустройство лесопарка.

«У нас большая программа, мы делаем в Подмосковье 50 парков в лесу. Там мы делаем дорожку, где ты можешь на велосипеде кататься, на лыжах или скандинавской ходьбой заниматься. Делаем видеонаблюдение, освещение. Какие-то парки площадью 30 га, какие-то - 170. Учитывая, что вы соседи с Москвой, есть шанс превратить ваш лес в очень хороший парк. Мы объединим с Сергеем Семеновичем Собяниным ресурсы и сделаем», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что важная задача для Красногорска – сдать через год областную детскую больницу. Жители попросили сделать автобусный маршрут от «Митино парк» до нее.

В 2021 году в ЖК построили детский сад на 312 мест. Сейчас сюда ходят не только малыши из этого ЖК, но также ребятишек привозят жители Павшинской поймы, Путилково, и других микрорайонов Красногорска.

«У меня двое детей. Младшая ходит в садик, который рядом с домом - это в 2 минуты ходьбы. А старшую дочь я была вынуждена отдать в московскую школу - дорога у нас занимает около 40 минут. Ждем открытия образовательного учреждения в нашем ЖК, оно строится рядом с детсадом, что очень удобно и для детей, и для родителей», - рассказала местная жительница Анна Демидова.

В Красногорске сейчас 32 школы. В них учатся около 39 тыс. детей.

До конца года откроют еще 3 СОШ: в ЖК «Серебрица» (на 825 мест), ЖК «Новая Рига» (1150 мест), ЖК «Ильинские луга» (1500 мест). Кроме того, сдадут 3 детсада: в ЖК «Новое Замитино» (на 100 мест), ЖК «Большое Путилково» (250 мест), ЖК «Отрада» (200 мест).

Всего в Подмосковье в 2023-м планируется построить 27 школ за средства области и 10 - за счет инвесторов. При этом строительство 23 бюджетных школ завершат уже к 1 сентября.

Также в текущем году введут 40 детских садов: 13 – за средства региона и 27 – за внебюджетные источники. Уже в марте-апреле откроются садики в ЖК «Измайловский лес» в г.о. Балашиха (на 120 мест), ЖК «Отрада» в г.о. Красногорск (200 мест), мкр. Новое Пушкино в г.о. Пушкинский (210 мест), мкр. Опытное поле в г.о. Котельники (150 мест).