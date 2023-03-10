ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 украинских самолетов — МО РФ
15:12 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 400 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 830 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:32 10.03.2023
- Власти США противоречат своим же заявлениям о работе биолабораторий на Украине — МО РФ
- 16:12 10.03.2023
- Пособия женам мигрантов надо назначать при условии знания русского языка, считает Фадеев
- 16:00 10.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов
- 15:32 10.03.2023
- Запад хочет натравить Индию и Китай друг на друга — Лавров
- 15:00 10.03.2023
- События в Грузии очень напоминают киевский «майдан» — Лавров
- 14:35 10.03.2023
- В ЖК «Митино парк» в Красногорском округе Подмосковья построят первую школу
- 14:32 10.03.2023
- Песков посоветовал уехавшим россиянам искать счастья не там, где сжигают флаги их Родины
- 14:12 10.03.2023
- Объем приобретенного Испанией газа из России вырос в феврале на 151%
- 14:00 10.03.2023
- Папа Римский не исключает, что в будущем может отречься от престола из-за усталости
- 13:32 10.03.2023
- В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению отдельным россиянам — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать