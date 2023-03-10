ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 украинских самолетов — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 400 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3 373 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 830 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.