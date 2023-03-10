ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов
16:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Энергодар, в районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов. Об этом сообщил в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Энергодар под огнем боевиков ВСУ, — написал он в соцсети. — Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны [недалеко от Запорожской АЭС] и набережной».
Рогов уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ ведут огонь из тяжелой артиллерии натовского калибра.
НОВОСТИ
- 16:32 10.03.2023
- Власти США противоречат своим же заявлениям о работе биолабораторий на Украине — МО РФ
- 16:12 10.03.2023
- Пособия женам мигрантов надо назначать при условии знания русского языка, считает Фадеев
- 15:32 10.03.2023
- Запад хочет натравить Индию и Китай друг на друга — Лавров
- 15:12 10.03.2023
- ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 украинских самолетов — МО РФ
- 15:00 10.03.2023
- События в Грузии очень напоминают киевский «майдан» — Лавров
- 14:35 10.03.2023
- В ЖК «Митино парк» в Красногорском округе Подмосковья построят первую школу
- 14:32 10.03.2023
- Песков посоветовал уехавшим россиянам искать счастья не там, где сжигают флаги их Родины
- 14:12 10.03.2023
- Объем приобретенного Испанией газа из России вырос в феврале на 151%
- 14:00 10.03.2023
- Папа Римский не исключает, что в будущем может отречься от престола из-за усталости
- 13:32 10.03.2023
- В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению отдельным россиянам — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать