ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Энергодар, в районе промзоны недалеко от Запорожской АЭС было слышно не менее семи взрывов. Об этом сообщил в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ, — написал он в соцсети. — Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны [недалеко от Запорожской АЭС] и набережной».

Рогов уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ ведут огонь из тяжелой артиллерии натовского калибра.