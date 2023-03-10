Власти США противоречат своим же заявлениям о работе биолабораторий на Украине — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское правительство противоречит собственным заявлениям относительно работы своих биологических лабораторий на территории Украины. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«Власти США противоречат сами себе в высказываниях относительно работы биологических лабораторий США на Украине», — заявил он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие на Украине американских биолабораторий, указав, что они были оставлены персоналом и «деактивированы» до начала спецоперации. Тем не менее, указал начальник войск РХБЗ, полученные министерством обороны РФ документы свидетельствуют о продолжении биопрограммы американского Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) на Украине.

Кириллов подчеркнул, что в январе этого года правительство Украины утвердило новые требования по порядку обращения с биологически опасными веществами и организмами, а особое внимание уделено международным авиационным перевозкам веществ веществ наивысшего класса опасности. «В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США», — сказал он.