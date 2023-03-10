Профицит внешней торговли РФ в январе — феврале снизился до $15,3 млрд
17:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит внешней торговли РФ по итогам января — февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.
При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе — феврале 2023 года снизился более чем в 2,9 раза, до $12,9 млрд.
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