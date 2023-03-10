0
0
83
НОВОСТИ

Лавров назвал детским лепетом новые версии СМИ Запада по взрывам на «Северных потоках»

17:12 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние версии западной прессы о причастности «украинского олигарха» ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются «детским лепетом», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда вбросили последнюю волну материалов в американской и частично в германской прессе насчет новых версий [о причинах ЧП на газопроводах] — „украинский олигарх, которому лучше самому признаться, не хотели говорить об украинском следе, потому что это могло испортить германо-украинские отношения“ и все в таком же духе: это детский лепет», — дал оценку ситуации глава МИД РФ в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 10.03.2023
Зеленский заявил, что украинцы не причастны к подрыву «Северных потоков»
0
54
17:20 10.03.2023
79% молодых россиян хотели бы открыть собственный бизнес – опрос
0
88
17:00 10.03.2023
Профицит внешней торговли РФ в январе — феврале снизился до $15,3 млрд
0
132
16:32 10.03.2023
Власти США противоречат своим же заявлениям о работе биолабораторий на Украине — МО РФ
0
181
16:12 10.03.2023
Пособия женам мигрантов надо назначать при условии знания русского языка, считает Фадеев
0
185
16:00 10.03.2023
ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов
0
214
15:32 10.03.2023
Запад хочет натравить Индию и Китай друг на друга — Лавров
0
261
15:12 10.03.2023
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 украинских самолетов — МО РФ
0
281
15:00 10.03.2023
События в Грузии очень напоминают киевский «майдан» — Лавров
0
285
14:35 10.03.2023
В ЖК «Митино парк» в Красногорском округе Подмосковья построят первую школу
0
287

Возврат к списку