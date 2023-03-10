Лавров назвал детским лепетом новые версии СМИ Запада по взрывам на «Северных потоках»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние версии западной прессы о причастности «украинского олигарха» ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются «детским лепетом», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда вбросили последнюю волну материалов в американской и частично в германской прессе насчет новых версий [о причинах ЧП на газопроводах] — „украинский олигарх, которому лучше самому признаться, не хотели говорить об украинском следе, потому что это могло испортить германо-украинские отношения“ и все в таком же духе: это детский лепет», — дал оценку ситуации глава МИД РФ в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.