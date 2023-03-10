79% молодых россиян хотели бы открыть собственный бизнес – опрос

17:20

Молодежные акселераторы Сбера и президентская платформа «Россия – страна возможностей» провели опрос среди молодых людей об их отношении к предпринимательству. Участие в нем приняли свыше 1200 человек в возрасте от 14 лет. Треть из них – школьники, 26% – студенты, еще 20% совмещают учебу с работой. Большинство опрошенных (36%) проживают в городах России с населением до 1 млн человек.

Опрос показал следующие результаты.

Во-первых, 8 из 10 молодых россиян хотели бы стать предпринимателями. Среди опрошенных школьников – 84% желающих основать бизнес, среди студентов – 82%. 36% респондентов привлекает технологический бизнес, еще 33% хотели бы вести традиционный бизнес – открыть кафе, торговое предприятие, салон красоты и прочее (среди студентов – 39%). Социальными проектами интересуются 17% респондентов.

Во-вторых, для молодежи главное – свобода: в выборе идеи для реализации, рабочего графика и команды. Зарплата – потом.

Современная молодежь видит много преимуществ в предпринимательстве относительно корпоративной карьеры. В первую очередь это возможность создавать новые продукты (76%). 53% отмечают возможность выбирать те проекты/задачи, которые нравятся. Каждого второго привлекает возможность сформировать свою команду и окружение. 46% видит плюсы в том, что зарплата зависит только от самого себя. 43% считают преимуществом предпринимательства возможность получить известность и признание обществом.

Девушки чаще юношей отмечают в качестве преимуществ гибкий график (42% против 31%) и возможность удаленной работы (25% против 16%). Чем старше респондент, тем реже преимуществом своего бизнеса называют гибкий график и отсутствие руководителя. Ценность внедрения чего-то нового чаще упоминают мужчины, чем женщины (52% против 47%).

20% молодежи думают, что быть предпринимателем в России скорее легко. 54% полагают, что вести собственный бизнес в России скорее сложно. Среди препятствий открыть свое дело респонденты называют финансовые ограничения (65%), дефицит знаний и навыков (54%), непонимание, с чего начать (44%). 30% респондентов говорят, что у них нет команды единомышленников и экспертизы для продвижения идей.

В-третьих, фокус на мягкие навыки. Большинство респондентов (87%) считают, что предпринимателям важны мягкие навыки, такие как коммуникабельность, креатив, критическое мышление. Однако многие заявили, что мягкие навыки должны дополняться профессиональными и цифровыми компетенциями. Важность обособленно предметных знаний (hard skills) выделяют лишь 3% опрошенных.

В-четвертых, возраст не помеха. Молодые россияне (36%) считают, что возраст не важен для того, чтобы начать свое дело. 9% отмечают, что делать первые шаги можно уже в старшей школе, 24% – что предпринимательство можно совмещать с учебой в вузе либо посвятить себя делу сразу после обучения. 30% отмечают, что сделать выбор в пользу предпринимательства следует, поработав в найме и набравшись опыта.

«Данные опроса подтверждают, что у молодых людей высокая готовность к риску, активная жизненная позиция и интерес к технологиям, – отметила управляющий директор Сбера по работе со стартапами Наталья Магидей. – Многие из них рассматривают для себя предпринимательство как полноценную альтернативу корпоративной карьере. А это значит, что налицо происходящие изменения в образе предпринимателя – его роль видится значимой и престижной. Цель Сбербанка – обеспечить как можно большее число инициативных ребят необходимыми знаниями и инструментами для того, чтобы они не боялись сделать первый шаг в открытии собственного технологического бизнеса».

«По мнению молодых людей, главные навыки для предпринимателя – стратегическое мышление (45%), лидерские качества (37%), гибкость/адаптивность (34%) и финансовая грамотность (33%). Все необходимые компетенции можно прокачивать, и мы ведем активную работу в этом направлении, – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля. – Пройти диагностику и развить надпрофессиональные навыки можно в Центрах компетенций нашей платформы, открытых на базе российских вузов в более чем 40 регионах России. Гибкие навыки помогут в выстраивании карьерной траектории и развитии собственных проектов».

Опрос проходил с 20 января по 20 февраля 2023 года в онлайн-формате. В нем приняли участие 1226 респондентов. Из них 38% младше 18 лет, еще 39% – в возрасте от 18 до 24 лет, остальные 23% – в возрасте 25 лет и старше. Вопросы предполагали множественный выбор ответов.

Сбер проводит бесплатные акселераторы для учеников школ, техникумов и колледжей (SberZ) и для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов (SberStudent) с 2021 года. Участники изучают основы предпринимательства, а затем под руководством наставников создают собственные бизнес-проекты. Выпускники программ уже привлекли 420 млн руб. инвестиций, получают поддержку региональных органов власти и внедряют свои решения в крупнейших корпорациях.