Зеленский заявил, что украинцы не причастны к подрыву «Северных потоков»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы не причастны к подрыву морских газопроводов «Северный поток». Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в американских СМИ информацию, что диверсию совершила некая «проукраинская группировка».

«Украинцы точно этого не делали», — сказал Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Он добавил, что нужно проанализировать, кому нужны подобные публикации.