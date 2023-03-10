Зеленский заявил, что украинцы не причастны к подрыву «Северных потоков»
17:40 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинцы не причастны к подрыву морских газопроводов «Северный поток». Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в американских СМИ информацию, что диверсию совершила некая «проукраинская группировка».
«Украинцы точно этого не делали», — сказал Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Он добавил, что нужно проанализировать, кому нужны подобные публикации.
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