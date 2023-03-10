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НОВОСТИ

Впервые с конца апреля прошлого года, курс евро превысил 81 рубль

18:20 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Московской биржи превысил 81 руб. впервые с 22 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.По данным на 18:01 мск, курс евро прибавлял 0,96%, поднимаясь до 81,02 руб.

К 18:05 мск курс евро немного замедлил рост и находился на уровне 80,99 руб. (+0,93%). В то же время курс доллара рос на 0,26%, до 76,04 руб.

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