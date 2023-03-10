Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется - Минобороны РФ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не проводится и не планируется. Об этом сообщили в пятницу в рамках брифинга Национального центра управления обороной РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.

«Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство призвало граждан «не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию».