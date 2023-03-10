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Украинскую церковь выселяют из помещений заповедника Киево-Печерской лавры

19:45 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. Предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины) опубликовано на сайте обители в пятницу.

«Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приема-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <…> до 29 марта 2023 года», — говорится в документе.

В нем уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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