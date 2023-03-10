20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью данного распоряжения. Об этом заявил в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент, комментируя распоряжение гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.

«Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований», — заявил митрополит Климент в комментарии украинскому изданию «Страна».