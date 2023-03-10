Орбан: Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную
21:20 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Существует серьезная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях — отметил Орбан. — Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине».
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