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Орбан: Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную

21:20 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные Киеву страны Запада весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину.Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции «Кошут».

«Существует серьезная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях — отметил Орбан. — Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, они выступают с речами в поддержку войны, о том, что нужно больше жертв, что необходимо отправлять больше смертоносных вооружений Украине».

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