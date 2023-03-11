Неправильно составленный иск гражданина не является основанием для его отвода - Лебедев

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неправильно составленный иск гражданина не является основанием для его непринятия. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на проходящем в Дели 18-м Совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

«Учитывая, что большинство граждан, обратившихся за судебной защитой, не являются профессиональными юристами, в судебной практике исключается формальный подход к вопросу о принятии исковых заявлений и жалоб к производству суда», — процитировали выступление Лебедева в пресс-службе Верховного суда.

«Кроме того, суды реализуют правовую позицию Верховного суда РФ о том, что неправильный выбор гражданином способа защиты права или неправильная ссылка на правовые нормы не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения или оставления без движения», — подчеркнул Лебедев. По его словам, в таких случаях «суду надлежит на стадии подготовки дела к судебному разбирательству вынести на обсуждение сторон вопрос о юридической квалификации правоотношений сторон и самостоятельно определить, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора».

Он отметил также, что в прошлом году суды РФ удовлетворили 35% ходатайств граждан о восстановлении пропущенных процессуальных сроков.