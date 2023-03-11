Венгрия намерена блокировать документ о расширении инвестиций ЕС в экономику африканских стран - СМИ
18:00 11.03.2023 Источник: Газета.Ru
Будапешт решил заблокировать одно из ключевых соглашений в рамках реализации стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway («Глобальные ворота»), которая является ответом на китайскую инициативу «Пояс и путь». Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.
Global Gateway — это проект по расширению европейских инвестиций в экономику стран мира в сфере климата и энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, науки, цифровизации.
Программа «Пояс и путь» предназначена для развития инфраструктуры, которая выстраивает масштабные «экономические коридоры» из Китая на Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию, южную часть Тихого океана и Европу.
Венгрия выступает против заключения соглашения о продлении правовых отношений ЕС с африканскими, карибскими и тихоокеанскими странами — всего 79 стран этих регионов. Документ позволил бы инвестировать в проекты в этих государствах. По словам собеседников Bloomberg, вето Будапешта ставит под угрозу финансирование на €300 млрд со стороны Европейского инвестбанка, которое хотели направить к 2028 году. Газета.Ru
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