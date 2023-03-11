Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил оборону Артемовска желанием «выиграть время»
18:30 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ), продолжая бои в районе Артемовска, пытаются выиграть время, чтобы накопить резервы перед весенним контрнаступлением. С таким утверждением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — цитирует в субботу его комментарий о ситуации в районе Артемовска агентство Укринформ.
В пятницу Сырский признал, что в данном районе сложилась очень тяжелая ситуация для украинских войск. «Оборона Бахмута (украинское название города Артемовск — прим. ТАСС) продолжается семь месяцев. <…> Но ситуация остается очень тяжелой», — написал он в соцсети.
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