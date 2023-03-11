0
0
0
НОВОСТИ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил оборону Артемовска желанием «выиграть время»

18:30 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ), продолжая бои в районе Артемовска, пытаются выиграть время, чтобы накопить резервы перед весенним контрнаступлением. С таким утверждением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — цитирует в субботу его комментарий о ситуации в районе Артемовска агентство Укринформ.

В пятницу Сырский признал, что в данном районе сложилась очень тяжелая ситуация для украинских войск. «Оборона Бахмута (украинское название города Артемовск — прим. ТАСС) продолжается семь месяцев. <…> Но ситуация остается очень тяжелой», — написал он в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 11.03.2023
Венгрия намерена блокировать документ о расширении инвестиций ЕС в экономику африканских стран - СМИ
0
98
17:30 11.03.2023
Неправильно составленный иск гражданина не является основанием для его отвода - Лебедев
0
149
17:00 11.03.2023
Медведев в ответ на идею Киева переименовать РФ предложил назвать Украину «Бандера-рейхом»
0
224
16:50 11.03.2023
Мэр Собянин: Город поддерживает продвижение анимационных студий Москвы на зарубежных рынках
0
198
16:00 11.03.2023
ЕС хочет усилить контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ — Bloomberg
0
261
15:40 11.03.2023
Мэр Собянин: В ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов
0
295
15:00 11.03.2023
Идея о переименовании РФ в «Московию» доказывает попытки создания «анти-России» — Захарова
0
297
14:22 11.03.2023
Мэр Собянин: Железную дорогу между Белорусским и Савеловскоим вокзалами расширят для пуска МЦД-4
0
358
14:00 11.03.2023
В Москве выявили 2 214 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
382
13:00 11.03.2023
Президент Финляндии не обсуждал вопрос о передаче Киеву истребителей — канцелярия
0
443

Возврат к списку