Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил оборону Артемовска желанием «выиграть время»

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ), продолжая бои в районе Артемовска, пытаются выиграть время, чтобы накопить резервы перед весенним контрнаступлением. С таким утверждением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — цитирует в субботу его комментарий о ситуации в районе Артемовска агентство Укринформ.

В пятницу Сырский признал, что в данном районе сложилась очень тяжелая ситуация для украинских войск. «Оборона Бахмута (украинское название города Артемовск — прим. ТАСС) продолжается семь месяцев. <…> Но ситуация остается очень тяжелой», — написал он в соцсети.