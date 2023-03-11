В Москве задержали мужчина за попытку проникнуть в мавзолей

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей Ленина в центре Москвы, но был задержан. Об этом ТАСС в субботу сообщили в силовых структурах.

«В субботу около 09:30 мск мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи. Он был задержан и передан медикам», — сказал собеседник агентства. Предварительно, мужчина страдает психическими расстройства.

Данный инцидент уже не первый в этом году. Так, в начале февраля мужчина попытался открыть мавзолей и похитить тело Владимира Ленина. Он также был задержан, передан медикам, которые выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.