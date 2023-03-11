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НОВОСТИ

Deutsche Bahn больше не доставляет гуманитарную помощь на Украину бесплатно — Der Spiegel

19:30 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn («Дойче бан») в этом году перестал на безвозмездной основе доставлять гуманитарные грузы на Украину. Об этом сообщил в субботу немецкий еженедельник «Шпигель» со ссылкой на источники.

После начала боевых действий на Украине концерн начал перевозить помощь туда бесплатно в знак поддержки. «Эта поддержка закончилась так же быстро, как и началась. С 1 января 2023 года [дочернее предприятие] DB Cargo, по всей видимости, больше не предлагает бесплатной транспортировки», — говорится в статье.

С февраля прошлого года DB Cargo перевезла на Украину 1 300 контейнеров с гуманитарной помощью. Транспортные расходы составили около 5 млн евро, пишет журнал.

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