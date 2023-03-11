Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта, распространенном в субботу.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту.