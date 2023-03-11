Патриарх Кирилл попросил международное сообщество защитить Киево-Печерскую лавру
21:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их «приложить все возможные усилия», чтобы не допустить изгнания монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Об этом сообщается в субботу на сайте Московского патриархата.
«Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом», — отметил патриарх.
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