Температура в Москве в воскресенье будет колебаться от +5С днем до -6С ночью

09:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит 728 мм ртутного столба.