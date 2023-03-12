В центре Кишинева произошло столкновение протестующих с полицией

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения между полицией и участниками массовой акции протеста оппозиции произошли в воскресенье в центре Кишинева, где правоохранители преградили путь многотысячной колонне на главную площадь города. Об этом передает корр. ТАСС с места события.

Колонна уперлась в полицейский кордон, отдельные группы людей пытаются его прорвать. Демонстранты скандируют «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».