В центре Кишинева произошло столкновение протестующих с полицией
14:50 12.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна уперлась в полицейский кордон, отдельные группы людей пытаются его прорвать. Демонстранты скандируют «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».
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