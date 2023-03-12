Власти США помогут вкладчикам SVB, но сам банк спасать не собираются
18:10 12.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Она подчеркнула, что нынешняя ситуация резко отличается от финансового кризиса 2008 года, когда властям пришлось спасать многие банки, чтобы защитить эту сферу. «Позвольте мне уточнить, что во время финансового кризиса были инвесторы и владельцы крупных системных банков, которые были спасены, <…> и принятые [властями] реформы означают, что мы не собираемся повторять это, — отметила она. — Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности».
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