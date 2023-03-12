Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России - СМИ
20:00 12.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их сведениям, «Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе потолок цен на поставки российской нефти, установленный на уровне 60 долларов [за баррель]». Агентство подчеркивает, что индийские власти обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.
Как информирует Блумберг, индийские представители провели «обстоятельные беседы» с членами делегации США и других стран Группы семи на полях совещания глав МИД стран — участниц Группы двадцати в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.
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