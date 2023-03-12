День 12 марта вошел в четверку дней с очень низким давлением за все 145 лет наблюдений - Вильфанд

21:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40% месячной нормы осадков выпало в столице за воскресенье. В понедельник сильных осадков не ожидается, но будет очень скользко и ветрено, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осадков выпало, конечно, очень много. Март — это очень сухой месяц, в кавычках, потому что выпадает 39 миллиметров за 31 день в среднем. Сейчас выпало порядка 40% от этой нормы», — рассказал он.

По словам Вильфанда, воскресенье отличилось также очень низким атмосферным давлением. Такое бывает в среднем раз в 35 лет 12 марта.

«Этот день вошел в четверку дней с очень низким давлением за все 145 лет метеорологических наблюдений. Оно опустилось до 723,5 мм рт. ст. Получается, что такое низкое давление бывает 12 марта в среднем раз в 35 лет. День запоминающийся выдался», — отметил он.