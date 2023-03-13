Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадал один человек

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты ракеты. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место», — написал он.

Гладков добавил, что также обломками ракет повреждены два частных домовладения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.