Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадал один человек
09:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбиты ракеты. В результате инцидента пострадал один человек, сообщил в соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место», — написал он.
Гладков добавил, что также обломками ракет повреждены два частных домовладения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.
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