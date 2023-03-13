Запущенные КНДР с подводной лодки крылатые ракеты пролетели 1 500 км — СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две стратегические крылатые ракеты, запущенные КНДР 12 марта с подводной лодки «8.24 Ёнун» («Герой 24 августа»), пролетели 1 500 км. Об этом сообщило в понедельник радио «Голос Кореи».

По его данным, ракеты пролетели по траектории в форме восьмерки и поразили цель в Японском море. Время в полете составило 7 563-7 575 секунд, отмечает радио.