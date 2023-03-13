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НОВОСТИ

Объявлены лауреаты кинопремии «Оскар-2023»

09:20 13.03.2023 Источник: Lenta.ru

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал ABC.

Картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом. Также Кван и Шайнерт получили «Оскар» за лучшую режиссуру.

Актером года признан Брендан Фрейзер, снявшийся в кинокартине режиссера Даррена Аронофски «Кит». Лучшей актрисой стала Мишель Йео, исполнившая главную роль в фильме «Все везде и сразу». Лучшим актером второго плана, по версии Американской киноакадемии, стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме «Все везде и сразу». Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в этой же картине.

Немецкая лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на одноименном романе Эриха Марии Ремарка, названа лучшим иностранным фильмом.

Американская кукольная темно-фэнтезийная картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, а «Оскар» за короткометражный мультфильм достался ленте «Мальчик, Крот, Лис и Конь».

Кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм». Картина «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как «Лучший короткометражный игровой фильм».  Lenta.Ru

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