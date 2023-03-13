Объявлены лауреаты кинопремии «Оскар-2023»
09:20 13.03.2023 Источник: Lenta.ru
В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире, трансляцию вел телеканал ABC.
Картина Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» была названа лучшим фильмом. Также Кван и Шайнерт получили «Оскар» за лучшую режиссуру.
Актером года признан Брендан Фрейзер, снявшийся в кинокартине режиссера Даррена Аронофски «Кит». Лучшей актрисой стала Мишель Йео, исполнившая главную роль в фильме «Все везде и сразу». Лучшим актером второго плана, по версии Американской киноакадемии, стал Ке Хюи Куан, сыгравший в фильме «Все везде и сразу». Актриса Джейми Ли Кертис получила статуэтку за лучшую роль второго плана в этой же картине.
Немецкая лента режиссера Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на одноименном романе Эриха Марии Ремарка, названа лучшим иностранным фильмом.
Американская кукольная темно-фэнтезийная картина «Пиноккио Гильермо дель Торо» получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм, а «Оскар» за короткометражный мультфильм достался ленте «Мальчик, Крот, Лис и Конь».
Кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» получила премию в категории «Лучший документальный фильм». Картина «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта завоевала приз как «Лучший короткометражный игровой фильм». Lenta.Ru
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