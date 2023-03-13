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Британия увеличит военный бюджет в ближайшие два года — канцелярия премьера

10:00 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на 5 млрд фунтов (6 млрд долларов) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

В нем отмечается, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которая будет опубликована 13 марта. В заявлении уточняется, что 3 млрд фунтов (3,6 млрд долларов) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

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